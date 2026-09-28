Сборная Греции обыграла Германию со счетом 1:0 в матче второго тура Лиги наций УЕФА, который прошел 27 сентября 2026 года на «ВВК Арене» в Аугсбурге. Об этом сообщает Livesport.ru.

Единственный гол в матче забил полузащитник Димитриос Курбелис на 74-й минуте после прорыва и передачи Цолиса. Немцы попытались отыграться — на 75-й минуте главный тренер Юрген Клопп выпустил Сержа Гнабри вместо Карима Адейеми, но это не помогло.

На 77-й минуте Янн Биссек головой пробил мимо створа после углового. Спустя две минуты Гнабри также не попал в ворота из штрафной площади. На 84-й минуте Клопп произвел еще две замены, выпустив Хеннеса Беренса и Антона Стаха вместо Натаниэля Брауна и Феликса Нмечи, но счет остался прежним.

Для Германии это первое поражение под руководством Клоппа. Дебютный матч немецкого наставника в Амстердаме против Нидерландов завершился ничьей 1:1 — Феликс Нмеча открыл счет в первом тайме, но Коди Гакпо сравнял на 90+2-й минуте. Греция начала розыгрыш с победы над Сербией в Белграде (2:1), забив победный гол на 90+5-й минуте усилиями Анастасиоса Дувикаса.