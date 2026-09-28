Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал своего украинского коллегу Андрея Сибигу не допускать атак беспилотников на казахстанские суда в Черном море. Об этом Тлеуберди сообщил изданию ulysmedia.kz после встречи с Сибигой на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Прежде всего с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Он указал, что в Нью-Йорке провел двусторонние переговоры с министрами иностранных дел некоторых государств, среди которых были и Сергей Лавров, и Сибига. «Мы обсуждали с ними наши отношения в контексте происходящего конфликта», — сказал Тлеуберди.

Ранее глава МИД Казахстана заявил, что Астана осуждает неоднократные атаки беспилотников на инфраструктуру экспорта казахстанской нефти, так как они ставят под угрозу гражданское судоходство, нарушают международную торговлю и угрожают стабильности мировых поставок энергоносителей.