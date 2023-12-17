Хуситы утверждают, что атакуют любые суда, следующие в Израиль.

После начала войны между сектором Газа и Израилем хуситы заявили о своей солидарности и поддержке движения ХАМАС. С течением времени хуситы стали все более активно обстреливать проходящие суда, принадлежащие иностранным компаниям, с помощью ракет и беспилотников.

Они также запускают беспилотники и ракеты в сторону Израиля.

В субботу США заявили, что американская флотилия, дислоцированная в регионе, сбила 14 запущенных из Йемена беспилотников в Красном море. Еще один дрон был сбит с корабля Королевского флота Британии.

В своем сообщении MSC назвала серьезной ситуацию в Красном море — одном из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и топлива.

Компания сообщила, что в пятницу, проходя через Красное море, ее контейнеровоз MSC PALATIUM III подвергся нападению. Экипаж не пострадал, но судно пришлось вывести из эксплуатации.

Другие суда компании были перенаправлены через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки. (bbc.com)