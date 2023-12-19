Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон создает коалицию для борьбы с угрозой со стороны хути, и сообщил, что министры обороны стран региона и других государств проведут виртуальные переговоры по этому вопросу во вторник, 19 декабря.

Остин также объявил о начале операции «Страж Процветания» (Operation Prosperity Guardian) по обеспечению безопасности в Красном море. В этой международной инициативе помимо США также примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшелы и Испания.

Ранее в понедельник компания BP сообщала, что временно приостановила все транзитные перевозки через Красное море после атаки хуситами судна, принадлежащего норвежской компании. Судоходные компании заявили, что будут избегать этого маршрута.

На фоне атак подорожала нефть: фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 1,8% до $77,95 за баррель.

Хути (хуситы) — проиранская йеменская группировка. Она взяла на себя ответственность за нападение на два корабля в Красном море при помощи военно-морских беспилотников. Около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал — кратчайший морской путь между Европой и Азией. В понедельник лондонский рынок морского страхования расширил зону повышенного риска в Красном море, что привело к увеличению выплачиваемых морскими транспортными компаниями страховых взносов. (Голос Америки)