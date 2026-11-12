КНДР намерена предпринять практические меры по укреплению своего военного потенциала в ответ на планы США и их союзников по наращиванию атомного подводного флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наращивание военно-морских сил нашими противниками и возникающие в связи с этим угрозы безопасности представляют собой серьезный вызов. Мы не ограничимся одним лишь осуждением этих действий. Мы будем сдерживать все угрозы конкретными шагами и реальной демонстрацией возросшей военной мощи», — подчеркнул Ким Чон Сик.

Представитель ТПК подверг критике реализацию программы AUKUS — трехстороннего партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, предусматривающего, в частности, оснащение австралийских ВМС атомными подводными лодками. Он также указал на планы Республики Корея приступить в 2027 году к строительству собственных атомных субмарин с последующим вводом их в эксплуатацию к 2039 году.

Ким Чон Сик обратил внимание и на обсуждение в Японии возможности приобретения атомных подводных лодок, а также допуска в японские порты американских субмарин с ядерным оружием. По его оценке, эти инициативы направлены на обеспечение превосходства США на море, угрожают стратегическому балансу и способны спровоцировать новую гонку вооружений в регионе.