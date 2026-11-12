Пекин в полной мере учтет реалии Тайваня, интересы и чувства его жителей в случае воссоединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925), передает ТАСС.

«Мы обязательно в полной мере учтем реальную ситуацию на Тайване, в полной мере примем во внимание интересы и чувства тайваньских соотечественников [при воссоединении]. Но мы ни в коем случае не оставим никакого пространства для сепаратистской деятельности за независимость Тайваня в любых ее формах», — сказал он. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин придерживается курса на мирное воссоединение по формуле «одна страна, две системы».