Новая военно-морская база на восточном побережье КНДР должна быть построена в установленные руководством страны сроки. Такое требование выдвинул лидер народной республики Ким Чен Ын во время посещения строительной площадки 11 ноября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Строительство современной военно-морской базы является важнейшим проектом, непосредственно связанным с обеспечением безопасности государства и защитой морского суверенитета, поэтому оно должно быть безусловно завершено в сроки, установленные Центральным комитетом партии, и с соблюдением требуемых стандартов качества», — приводит агентство слова главы государства.

Ознакомившись с ходом работ, лидер КНДР поручил обеспечить современное оснащение базы, расширить ее возможности и укрепить оборонительные сооружения. Для ускорения строительства он распорядился увеличить численность рабочих и усилить руководство проектом.

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость скорейшего создания современного военно-морского комплекса, который станет центром управления, боевой подготовки и развития военно-морских сил страны. По его оценке, реализация проекта позволит укрепить инфраструктуру ВМС КНДР.