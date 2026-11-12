Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре согласились с важностью проведения с участием России потенциальных переговоров на высшем уровне, которые затронут темы обеспечения мира и сокращения ядерных вооружений. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Они (Рубио и Ван И — ред.) согласились с важностью [проведения] конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России», — сказано в сообщении ведомства в X.

Рубио и Ван И обсудили саммит АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября, а также саммит Группы двадцати, который состоится в окрестностях Майами 14-15 декабря. Они также обсудили «двусторонние обязательства на уровне лидеров по поддержанию конструктивных отношений стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности». Разговор состоялся по просьбе китайской стороны.