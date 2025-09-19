Баку до сих пор ждет от Москвы объяснений, по какой причине в июне этого года в Екатеринбурге в столь жесткой форме были задержаны азербайджанцы Сафаровы и Шихлинские, и на чем вообще основываются обвинения против них. Однако у Москвы ответа на этот вопрос до сих пор не появилось.

По итогам почти трехмесячного расследования, все что есть у уральских следователей — это признательные показания ряда задержанных. Однако эти признания вполне могли быть получены под жестокими пытками, в результате которых, например, скончались Гусейн и Зияддин Сафаровы.

В свердловских УФСБ и СУ СКР уже прошли массовые проверки — «федералы» изучали материалы дел, беседовали с руководителями обоих ведомств, а также следователем, который ведет дело против азербайджанцев — главой четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области майором Ярославом Кузвесовым, сообщает популярный телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.

По итогам проверки майор Кузвесов признался, что ввел генерал-майора Богдана Францишко (СК) и генерал-майора Игоря Николаева (ФСБ) в заблуждение относительно имеющихся у него доказательств по уголовным делам.

Как рассказывают коллеги Кузвесова, ему не нравилось, что руководители других отделов по расследованию особо важных дел свердловского СК носили звания полковников, и только он один был майором. «Даже заместительница Кузвесова выше по погонам — она подполковник», — делится источник, отмечая, что дело против азербайджанцев Кузвесов расценивал как отличную возможность для карьерного прыжка.

К слову, по итогам 2023 года майора Ярослава Кузвесова признавали «лучшим следователем-криминалистом». Как говорится на сайте СК, «для него быть лучшим среди равных уже не впервой. Он уже одерживал победу в конкурсе профессионального мастерства. Ярослав Кузвесов оказывает следователям практическую и методическую помощь не только по текущим уголовным делам, но и по преступлениям прошлых лет». А на сайте мэрии Екатеринбурга опубликован релиз, в котором говорится о награждении майора Ярослава Кузвесова благодарственным письмом.

Между тем, поступают различные сообщения, что в Москве, увидев, как на данный момент никакие методы давления на Азербайджан не приносят желаемого результата, приняли решение пойти на мировую и найти новые точки соприкосновения с Баку.

Так, по словам источника ВЧК-ОГПУ, по инициативе российской стороны готовятся переговоры с Азербайджаном на высшем уровне в попытке найти пути нормализации отношений двух стран. Пройти они могут уже в октябре. На повестке: обсуждение расследования крушения азербайджанского самолета в результате поражения средствами российского ПВО; прекращение преследования видных российских деятелей азербайджанского происхождения; остановка политизированных дел по обе стороны.

Напомним, тема «самолёта» стала главным раздражителем: 25 декабря 2024 года под Актау, разбился Embraer E190 Azerbaijan Airlines (рейс Баку-Грозный). Самолет по ошибке был поражен российским ПВО, в результате погибло 38 человек.

Затем, спустя полгода, 27 июня 2025 года, была проведена силовая операция в Екатеринбурге, в результате чего двое братьев Сафаровых скончались во время «допросов», имели место десятки задержаний. Баку говорит о пытках и «неприемлемом насилии».

В тот же период были арестованы Шихлинские — сперва сын Мутвалы, затем отец, он же глава диаспоры Шахин Шихлинский. После чего началась череда арестов лидеров и влиятельных представителей азербайджанской диаспоры в России.

По местным материалам, эскалацию подпитывали интересы группы вокруг некого Видади Мустафаева и аффилированных силовиков с санкции Управления М ФСБ РФ и его руководителя Сергиенко.

При этом Видади Мустафаев, который, по информации российских СМИ, был недавно избран главой азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, считается фигурой неоднозначной. Многие азербайджанцы Екатеринбурга считают его мошенником, доносчиком, ставленником ФСБ, которого с исторической родиной связывает только имя.