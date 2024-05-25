Интервью # с армянским активистом и общественным деятелем Ишханом Вердяном:

— К 24 мая в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы. Как вы оцениваете этот этап делимитации границы между Азербайджаном и Арменией?

— Если не обращать внимания на внутренние бурления оппозиции в Армении, то можно констатировать, что определение данного участка государственной границы прошло без сучка без задоринки. Это, в первую очередь, говорит нам о том, что государственные структуры обеих стран научились работать друг с другом и добиваться совместного положительного результата.

Этот факт трудно переоценить, потому что в процессе мирного урегулирования нас, очевидно, ждут другие совместные действия госструктур, и полученный положительный опыт наверняка скажется на их будущей работе. Армяне и азербайджанцы на государственном уровне работают совместно — это ли не залог к прочному миру?

Процесс передачи сел Азербайджану наглядно показал, что мы умеем решать сложные задачи, плюс еще, это ведь был самый проблемный участок на протяжении всей границы. Если нашим структурам удалось так эффективно решить столь трудный вопрос, то дальше всё должно пойти по накатанной. Очень надеюсь, что работы по определению границ ускорятся, тем более, что других значимых препятствий на этом пути просто не осталось.

— В Армении не стихают протесты, инициированные движением «Тавуш во имя Родины». Каковы ваши оценки этих протестов? Какова в этом роль армянской церкви и карабахского клана?

— Протесты — это громко сказано. Протесты возникают тогда, когда возникает общественный запрос на протесты. Сегодня общественного запроса в Армении нет, граждане прекрасно понимают, что делает премьер-министр Никол Пашинян, и поддерживают его в его начинаниях. В этом можно наглядно убедиться по числу людей, которые выходят, а точнее — не выходят на акции протеста.

Таким образом, все протесты предсказуемо скатились к уличному хулиганству, когда несколько неугомонных фанатиков просто мешают жить всем остальным. А руководят хулиганами бандиты — тот самый пресловутый карабахский клан, целью существования которого является уничтожение армянской государственности. Казалось бы, престарелые президенты под 70, им самое время идти на пенсию и наслаждаться награбленными у народа миллиардами. Ан нет, они, я извиняюсь, одно место на себе рвут, чтобы добиться отставки Никола Пашиняна. Порвут, но не добьются.

Народ Армении не потерпит возврата бандитов и убийц к власти, это исключено. А высшие церковники ААЦ в этой истории играют роль лишь фасада, лишь маски, за которой скрыты лица настоящих врагов Армении. Карабахский клан обратился за помощью к церкви, потому что сам был не в состоянии что-либо изменить. Церковь тоже будет не в состоянии, так как ее активисты тоже давно дискредитировали себя и показали народу свою истинную сущность.

— Власти Армении заговорили о том, что армянская церковь должна платить налоги государству. На ваш взгляд, насколько это реально в нынешних условиях?

— Я оцениваю заявления властей Армении как вполне реальную декларацию намерений. Это может показаться нонсенсом, но деятельность церкви в Армении находится вне рамок урегулирования законом. На сегодня церковь в Армении — это серая зона, разобраться в которой никак невозможно и лезть в которую на конституционном уровне запрещено.

Я являюсь сторонником того, чтобы в стране все были равны перед законом. Я уверен, что ни церковные, ни какие-либо другие организации не должны выпадать из законодательного поля страны, и это нужно обеспечить. Благо, Никол Пашинян уже намекнул на планы изменения Конституции, и это будет хорошим поводом для пересмотра статей, в которых затрагивается ААЦ. И, естественно, любая бизнес-деятельность на территории Республики Армении должна облагаться налогом, а наличие рясы на бизнесмене в этом вопросе не должно играть роли.

— Премьер-министр Никол Пашинян продолжает делать антироссийские заявления, вызывая раздражение Кремля. Но и Запад не торопится поддержать Армению. На что рассчитывают в этой ситуации власти Армении?

— Премьер-министр Никол Пашинян многократно говорил, что собирается интегрировать Армению в первую очередь в регион. Я думаю, что нормализация отношений с соседями является его приоритетом номер один, и именно в региональном сотрудничестве он видит будущее благосостояние Армении. И, с этого ракурса, у него могут быть только две надежды — Азербайджан и Турция.