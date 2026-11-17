Причиной крушения самолета Ан-12 под Кемерово могло стать возгорание двигателя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, один из моторов самолета загорелся прямо в воздухе, после чего борт резко начал пикировать носом книзу.

До этого об авиационном происшествии в районе села Ягуново Кемеровской области сообщил губернатор региона Илья Середюк. Telegram-канал «Кемерово №1» сообщал, на борту упавшего самолета находились 13 человек. При этом РЕН ТВ пишет о 17 членах экипажа. Никто не выжил.