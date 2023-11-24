Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на возможность в ближайшее время обсудить на высшем уровне армяно-российские отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств», — заявил он.

По его словам, эти вопросы обсуждаются, но армянская сторона готова их активизировать.

«Надеюсь, в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне», — сказал премьер.

Также он отметил, что Армения считала и считает Россию дружественной страной. По словам Пашиняна, есть вопросы, которые нужно решать, и Ереван руководствуется этой логикой.

Ереван также ведет консультации по поводу механизмов возврата денег за оружие, которое Россия обещала поставить Армении, но так и не отправила, заявил Никол Пашинян.

«Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем, вариантов много, например, сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму, РФ сама нуждается в вооружении. Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — отметил премьер-министр страны.

В мае замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что оружие, заказанное и оплаченное, не поступило в страну. Он подчеркнул, что работа по урегулированию этого вопроса продолжается.

По данным армянской газеты «Жоговурд», речь идет о контракте Министерства обороны Армении с российским НПО «Сплав» на поставку ракет типа «Смерч». Источники издания отметили, что продукция была готова к поставке, но ее не забрала армянская сторона. Впоследствии Россия, ведущая войну в Украине, отложила поставку, так как ей самой понадобились эти ракеты.