В субботу президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Ирландию и тут же учинил скандал — объявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны, что желал бы объединения Ирландии. «Это было бы потрясающе», — заявил президент США. — «Не хочу создавать никаких проблем, но скажу вам, что мечтал бы видеть Ирландию объединенной. В конце концов это случится».

По условиям Белфастского договора 1998 года (соглашения Страстной пятницы), положившего конец тридцатилетнему гражданскому конфликту в Северной Ирландии, северная часть острова остается в составе Соединенного королевства до тех пор, пока большинство ее жителей не проголосуют на референдуме за воссоединение с Республикой Ирландия.

Соглашение, подписанное при посредничестве США и положившее конец «вечной» войне между католиками и протестантами на Британских островах, обеспечило Британии и Ирландии четверть века гражданского мира после бесконечной террористической войны, унесшей жизни трех с половиной тысяч человек. США всегда придерживались нейтралитета в этом этнополитическом конфликте, и сегодняшнее заявление Трампа противоречит официальной политике Белого дома.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил недавно, что большинство населения Северной Ирландии пока не желает проведения референдума, и пока эта идея не получит поддержку большинства, референдума не будет. Большинство населения Республики Ирландия идею воссоединения поддерживает.

Президент США продемонстрировал готовность бросить спичку в еще не остывшие угли исторической ненависти и разбередить не до конца зарубцевавшиеся раны. Хотя жесткие британские законы и специальные программы для Северной Ирландии в основном искоренили дискриминацию по этнорегигиозному признаку, католики-ирландцы и протестанты-британцы в этой части острова все еще живут раздельными общинами. Более 90% детей учатся в сегрегированных школах, межконфессиональные браки остаются редкими, в отличие от других частей Соединенного королевства, где они стали нормой, и селятся католики и протестанты в основном в «своих» кварталах.