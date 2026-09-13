Уровень одобрения деятельности Эммануэля Макрона на посту президента Франции упал до минимального показателя в 16% с момент его избрания в 2017 году. Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на данные опроса социологической службы Ipsos-Bva.

Отмечается, что уровень недовольства проводимой Макроном политикой поднялся до 81%.

По словам гендиректора Ipsos-Bva Бриса Тентюрье, недовольство граждан находится на пике, сейчас усугубляются все проблемы, которые связаны с роспуском Национального собрания, например, бюджетные вопросы или снижение покупательской способности.

Он добавил, что в обществе присутствует идея, что все в стране работает с перебоями.