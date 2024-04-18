Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет.

Как передает #, это следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos.

«Суммарная удовлетворенность деятельностью Сунака находится сейчас на самом низком уровне с 1978 года», — говорится в сообщении компании.

По данным опроса, только 16% британцев одобряют действия Сунака на посту премьер-министра, в то время как 75% недовольны. В результате его общий рейтинг, представляющий собой разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 59 пунктов, что стало антирекордом. Такое же рекордно низкое значение (-59) было зафиксировано и в 1994 году у премьера Джона Мейджора, сообщает Ipsos.

При этом рейтинг самой правящей Консервативной партии также опустился до рекордно низких с 1978 года 19%.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пользуется большим одобрением (25%), однако его общий рейтинг составил минус 31 пункт, что также стало антирекордом для политика за четыре года во главе оппозиции. Уровень поддержки самой партии составляет 44%.

Большая часть респондентов (84%) также выразили недовольство тем, как правительство руководит страной, положительную оценку дали только 10% опрошенных. При этом 44% считают, что Стармер лучше справится с обязанностями премьера, в поддержку Сунака по этому вопросу высказались только 22%.

Опрос проводился по телефону среди 1 072 британцев старше 18 лет в период с 3 по 15 апреля.