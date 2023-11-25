Рейтинг популярности партии «Союз-90″/»зеленые», входящей в правящую в ФРГ коалицию, упал до самого низкого за последние пять лет уровня. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

За «зеленых» сейчас готовы проголосовать лишь 12% респондентов (минус 1 п.п. по сравнению с аналогичным опросом прошлой недели). В последний раз рейтинг партии на таком уровне находился в середине 2018 года, передает ТАСС.

Как показали результаты исследования, не лучше обстоят дела и у других партий, входящих в коалицию: Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП, либералы). Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то СДПГ получила бы только 16% голосов, а СвДП — 6%. Вместе правящие партии набрали бы лишь 34% голосов — на 18 п.п. меньше, чем на последних выборах в Бундестаг. «В настоящий момент не похоже, что СДПГ или «зеленые» будут руководить правительством после выборов в 2025 году», — констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт.

Первое место в рейтинге популярности занимает оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%. На втором месте «Альтернатива для Германии», за которую готовы проголосовать 22% респондентов. Левая партия набрала бы 4% голосов.