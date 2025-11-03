Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг самого низкого показателя с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе 2025 года.

Об этом свидетельствует опрос компании SSRS по заказу телеканала CNN.

Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37%, что является худшим показателем за его второй срок в опросах CNN и примерно соответствует его рейтингу одобрения на этом этапе во время первого срока (36%).

Рейтинг неодобрения президента США составляет 63% и является самым высоким за оба срока – на один пункт выше предыдущего максимума в 62%, зафиксированного во время его ухода с поста в январе 2021 года.

Кроме того, 61% респондентов считает, что политика Трампа ухудшила экономические условия в США, 56% считают, что его решения в области внешней политики нанесли ущерб авторитету США в мире, а 57% – что он зашел слишком далеко, депортируя иммигрантов, проживающих в Штатах нелегально.

Средний показатель рейтинга одобрения Трампа, который CNN подсчитал на основе анализа доступных опросов, дает более высокий показатель – 41%. Но и он снижался в последние месяцы, причем среди сторонников обеих партий и демографических групп.

Опрос SSRS прошел онлайн и по телефону с 27 по 30 октября среди случайной выборки из 1245 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.