США после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября могут возобновить военные действия против Ирана и в течение нескольких дней наносить удары по исламской республике. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, США уведомили о таких сроках союзников на Ближнем Востоке. Однако региональные чиновники ожидают ответных действий от Ирана в случае атак США, в связи с чем боевые действия могут продлиться дольше. Как отмечается, американский лидер Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о возобновлении боевых действий.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон предупредил несколько стран Персидского залива о возможной «короткой интенсивной военной кампании» против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.