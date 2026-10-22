Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в американский конгресс 3 ноября. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета The New York Times (NYT).

По их сведениям, в ходе короткой, но интенсивной операции могут быть атакованы иранские ядерные объекты, энергетическая инфраструктура, склады ракет и беспилотников. Также возможно нанесение ударов по горе Кирк, известной как Кух-Коланг, где расположен глубокий подземный комплекс.

В материале отмечается, что атакам не подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы и нефтяная инфраструктура Ирана, поскольку президент США Трамп стремится предотвратить еще больший рост цен на топливо. Глава государства пока не принял решения о возобновлении боевых действий после промежуточных выборов, но существует вероятность того, что бомбардировки начнутся в конце этого месяца.