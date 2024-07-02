Власти Литвы разработали план обороны столицы страны, в числе предложенных мер — эвакуация Вильнюса.

Как передает # со ссылкой на Delfi, об этом рассказал градоначальник Валдас Бенкунскас.

«Вильнюс — столица, поэтому является главной мишенью. И, вне всякого сомнения, — мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой», — сказал он.

По его словам, эвакуация города в случае необходимости будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг. Точные маршруты зависят от разных условий, например, от того, останутся ли в городе мосты.

Прежде всего городские власти считают необходимым на подъезде к Вильнюсу установить средства, препятствующие мобильному передвижению военной техники. Для этого, по словам мэра, закупаются так называемые бетонные зубы дракона и сборные стальные ежи, которые прибудут осенью.

По словам мэра, муниципалитетом готовятся планы участия в деятельности комендатур. В Вильнюсе к комендатурам приписались 2 тыс. человек, которым предоставят помещения для занятий и территорию для практических тренировок.

Говоря о состоянии убежищ в Вильнюсе, он отметил, что сейчас в них может укрыться половина жителей города, но в перспективе власти