Запланированный Литвой на ближайшие три года пакет военной помощи Украине в размере 200 млн евро превысит первоначальные объемы.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся с визитом в Украине глава Минобороны балтийской республики Лауринас Касчюнас.

«Состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой представлен план поддержки Украины. При этом мы сообщили, что пакет помощи превысит ранее предусмотренную сумму в 200 млн евро», — сказал он.

Как отметил Касчюнас, в рамках этого пакета Киеву уже оказана военная помощь в размере 84 млн евро: «Это на 20 млн евро больше, чем к данному времени планировалось».