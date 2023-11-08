Правительство Словакии заблокировало выделение Украине нового пакета военной помощи республикой на €40,3 млн. Об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

Предложение передать Украине оружие и боеприпасы направило в кабмин бывшее руководство словацкого министерства обороны. В республике 30 сентября состоялись парламентские выборы, по итогам которых был сформирован кабмин во главе с лидером партии «Направление — социальная демократия» Робертом Фицо. Прежнее руководство Минобороны было отправлено в отставку.

Фицо заявил, что страна не будет более посылать Киеву в дар военную помощь со складов национальных ВС. При этом власти не будут блокировать коммерческие поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Из Словакии на Украину на коммерческой основе были направлены, в частности, самоходные гаубицы Zuzana-2. Эту технику называют в Братиславе флагманской продукцией национальной оружейной промышленности.

Пакет помощи, поставку которой заблокировало правительство, включал в себя 4 млн патронов калибра 7,62 мм, 5 172 артиллерийских снаряда калибра 125 мм, 140 ракет для зенитного ракетного комплекса «Куб», 8 минометов и 1 200 снарядов к ним. Словакия после 24 февраля 2022 года направила на Украину 13 пакетов военной помощи, стоимость которой составляет €671 млн.