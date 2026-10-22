Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК ТПК КНДР Ким Е Чжон заявила о размещении новых средств противодействия и начале работы громкоговорителей на границе с Южной Кореей.

«Наши новые средства противодействия будут приведены в готовность к несению службы на всей южной пограничной линии, а громкоговорители против Республики Корея будут приведены в готовность в течение нескольких дней», — говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном ЦТАК.

Сестра северокорейского лидера также выступила в защиту работ Пхеньяна по укреплению границы КНДР.

«В случае превращения пограничной линии в крепость опасность военного столкновения значительно уменьшится, а многие сложные проблемы будут решены», — подчеркнула Ким Е Чжон.

Она отметила, что южнокорейские власти в случае намеренной или ненамеренной ошибки должны быть готовы ко всему.

«Если нынешние правящие власти будут дальше разглагольствовать, придираться и упрямствовать, то они попадут в самое ужасное и затруднительное положение. Это не угроза, а очевидное предупреждение», — добавила сестра Ким Чен Ына.