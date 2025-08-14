Заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила о нежелании Пхеньяна налаживать отношения с Южной Кореей.

«Мы неоднократно заявляли, что полностью лишены воли к улучшению отношений с РК (Республика Корея) — верным прислужником США и их верным союзником, и эта заключительная позиция и мнение будут зафиксированы в нашей конституции», — говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном ЦТАК.

Она сообщила, что, вопреки заявлениям южнокорейских СМИ, Северная Корея не демонтировала громкоговорители в приграничных районах и не намерена этого делать.

«Мы (…) не обращаем внимания ни на демонтаж громкоговорителей РК, ни на прекращение радиовещания, а также отсрочку или сокращение военных учений. (…) Фарс больше не привлекает внимания», — отметила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

По ее мнению, политика Сеула в отношении КНДР не изменилась.

«И совместные военные учения, которые начнутся с 18 августа, еще раз и без сомнения подтвердят враждебное настроение РК», — добавила Ким Ё Чжон.