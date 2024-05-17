Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала абсурдом обвинения в поставках оружия в Россию. Ее слова приводит Associated Press (AP).

«У нас нет намерения экспортировать наши военно-технические возможности в какую-либо страну или открывать их для общественности», — отметила она.

По ее словам, другие государства устраивают спекуляции, пытаясь очернить российско-северокорейские отношения. Обвинения США и Южной Кореи в якобы поставках вооружений России Ким Е Чжон назвала «самым абсурдным парадоксом, который не заслуживает каких-либо оценок и интерпретаций».