Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разведка его страны раскрыла планы Ирана по вмешательству в парламентские выборы, и пригрозил военным ответом, если Тегеран решит вмешаться.

«У нас есть четкие предупреждения от военной разведки и Моссада о том, что Иран и его доверенные лица рассматривают способы повлиять на выборы. Если они это сделают, это будет для них большой ошибкой, потому что мы ответим силой и мощью, которые они даже представить себе не могут», — сказал Нетаньяху в интервью газете Jerusalem Post.

По его словам, безопасность Израиля зависит от того, сможет ли иранский режим восстановить свои силы.

«Около года назад Иран был на грани создания нескольких атомных бомб. Если бы мы не начали операцию «Восстающий лев», а затем операцию «Рычащий лев», у них были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить нас», — отметил Нетаньяху.