Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с Вашингтоном и Киевом «в десятых числах ноября», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду, 21 октября, по итогам встречи Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Его комментарий опубликован на сайте Кремля.

По словам Ушакова, Москва готова обсуждать «выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания» войны в Украине. Вместе с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, Ушаков также участвовал во встрече с Уиткоффом со стороны России.

Путин в свою очередь высказал Уиткоффу «некоторые практические соображения» о содержании возможной встречи с Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Ушаков. Как ранее сообщала американская газета The Wall Street Journal, переговоры лидеров трех стран могут пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который состоится 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. По словам Ушакова, китайская сторона уже готовит такую встречу.

Общение представителей двух стран длилось около трех часов, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Зять Трампа Джаред Кушнер, который обычно входил в американскую переговорную делегацию вместе с Уиткоффом, не смог прилететь в Россию по болезни, но участвовал в разговоре по видеосвязи.

Война в Украине стала центральной темой в ходе встречи Путина и Уиткоффа, отметил Ушаков. По его словам, представитель США среди прочего рассказал главе России о результатах встречи с президентами Украины и Финляндии Владимиром Зеленским и Александером Стуббом, с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а также с представителями других стран Европы и НАТО в Осло 20 октября. (DW)