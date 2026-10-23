Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Встреча запланирована на первую половину ноября, однако точная дата пока неизвестна.

«Президент обозначил тему переговоров – это вопросы безопасности для двух стран, для России и Украины, уже после того, как осуществится выход на мирное урегулирование», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не исключают ли в Кремле, что к переговорам может присоединиться Европа, Песков заявил: «Ничего исключать нельзя априори. Но эти переговоры, о которых мы ведем речь, будут в трехстороннем формате».

Ранее издание The Telegraph сообщило со ссылкой на источники, что европейские лидеры рассматривают пять кандидатур на роль переговорщика с президентом России Владимиром Путиным по окончанию войны в Украине. Это премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Возобновление трехсторонних переговоров обсуждалось в ходе встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Санкт-Петербурге 21 октября. Тогда помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин выразил готовность возобновить переговоры «в 10-х числах ноября».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что его страна поддерживает предложение США о трехсторонних переговорах. (svoboda.org)