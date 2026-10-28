Страны-посредники на переговорах с Ираном предложили ему разрешить инспекции сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах ядерной инфраструктуры в исламской республике в обмен на ослабление санкций США. Об этом сообщил портал Axios.

По сведениям его источников, «посредники в регионе под руководством Катара пытаются обеспечить достижение дипломатических договоренностей между США и Ираном и предотвратить возобновление войны после американских промежуточных выборов». Они состоятся 3 ноября. «Катарская сторона пытается убедить Иран разрешить инспекторам ООН посетить подвергшиеся ударам ядерные объекты в обмен на ослабление некоторых американских санкций», — подчеркивается в материале. Это может предусматривать снятие морской блокады и «разморозку средств Ирана».

Источники портала уточнили, что в случае возобновления боевых действий США могут «в течение недели наносить мощные авиаудары по объектам, связанным с иранским руководством, энергетикой, ядерной сферой и инфраструктурой».