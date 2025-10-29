Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил Associated Press, что инспекторы на данный момент не обнаружили признаков ускоренного обогащения урана в Иране.

По его словам, несмотря на отсутствие доступа к ядерным объектам, на спутниковых данных не видно, чтобы Исламская Республика наращивала производство урана, обогащённого сверх прежних показателей.

Но при этом Гросси сообщил, что МАГАТЭ фиксирует «движение» вокруг объектов, где хранятся запасы урана. У него есть сведения, что радиоактивные материалы, обогащённые до 60%, всё ещё находится в Иране.

«Это один из вопросов, который мы сейчас обсуждаем, потому что нам необходимо вернуться туда и подтвердить, что материал действительно на месте и не был использован для иных целей», — сказал Гросси, добавив, что «это очень, очень важно».

Поскольку инспекторы не имеют прямого доступа к объектам, агентство вынуждено опираться на спутниковые снимки, но они, по словам Гросси, дают лишь ограниченную информацию о происходящем.

Глава МАГАТЭ также предупредил, что имеющиеся запасы обогащённого урана теоретически могут позволить Ирану создать до десяти ядерных боеголовок, если Тегеран примет такое решение. Представительство Ирана в ООН не стало это комментировать.