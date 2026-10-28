Иран продолжает давать дипломатии шанс на успех, при этом его вооруженные силы полностью готовы защищать родину. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Хотя наши доблестные вооруженные силы полностью готовы защищать родину, Иран продолжает давать дипломатии шанс на успех. Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с посредниками для обсуждения идей, которые позволят обеспечить реализацию нашего семидневного плана менее чем за неделю», — написал он в X.

В сентябре Арагчи заявил, что Тегеран предложил Вашингтону семидневный план прекращения боевых действий, открытия Ормузского пролива и начала комплексных переговоров по ядерной программе. Условия, по словам Арагчи, близки к июньскому меморандуму Ирана и США, который ненадолго обеспечил прекращение огня, но рухнул в начале июля.