Турецкие правоохранители задержали 85 человек, включая 30 несовершеннолетних, которые, как полагает следствие, состоят в организованной преступной группировке под названием «Далтоны» (Daltons), сообщает CNN Turk.

Эта банда, считающаяся одной из самых могущественных ОПГ в Европе, может быть причастна к поджогам наземной станции системы спутниковой связи Starlink в Польше по заказу российских спецслужб, сообщали источники Spiegel. Операция проводилась одновременно в 30 провинциях страны, включая Стамбул, — членов группировки подозревают в вербовке киллеров, которых координировали через закрытые чаты в мессенджерах.

Главным каналом координации преступников был общий чат в WhatsApp под названием «Братья Далтон» (Dalton Kardeşler). Как сообщил глава турецкого Минюста Акын Гюрлек, в общей сложности по делу «Далтонов» задержали 87 человек. По его словам, поиски еще 13 подозреваемых продолжаются.

Лидером группировки является Бератджан Гекдемир, которого в 2024 году арестовали в России. По данным органов безопасности ФРГ, Москва, несмотря на требование Анкары об экстрадиции, предоставила ему свободу действий и обеспечила защиту, предположительно, в обмен на услуги. Гекдемир объявлен в международный розыск по высшей «красному» уведомлению Интерпола.

Ранее польские власти арестовали двух граждан Турции, которых обвинили в умышленном поджоге 23 сентября терминала Starlink в деревне Воля-Кробовская, обеспечивающего в том числе связь для украинских войск.

По данным нескольких европейских спецслужб, задержанные могли принадлежать к «Далтонам» или, по крайней мере, получить заказ от ее членов. Самой группировке, которая много лет занимается вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами, в том числе в Германии, приказ о совершении нападения на объект в Польше мог прийти от российских спецслужб, писал Spiegel. (ru.themoscowtimes.com)