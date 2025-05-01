В Израиле по подозрению в причастности к поджогам лесов в окрестностях Иерусалима задержаны 18 человек, сообщил в четверг, 1 мая, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на конкурсе по знанию Библии.

Он уточнил, что один из подозреваемых был взят с поличным, передает издание The Times of Israel. «Пожар — не простое явление, он наносит ущерб природе и людям», — добавил Нетаньяху.

Одновременно он выразил уверенность в том, что страна «справится и с этой задачей». «Мы делаем все возможное, чтобы потушить пожар и восстановить то, что было уничтожено», — цитируют слова изоаильского премьер-министра местные СМИ.