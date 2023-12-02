В рамках антитеррористической операции «Герои», проводимой по всей Турции, в 9 провинциях задержаны 88 человек по подозрению в терроризме. Об этом сообщил глава МВД Ерликая, передают турецкие СМИ.

1 октября перед зданием МВД Турции в Анкаре был совершен теракт. Один из террористов подорвал себя перед входом в здание, другой был нейтрализован. Ответственность за теракт взяла на себя курдская военно-политическая организация PKK. После этого Турция объявила о проведении крупномасштабной антитеррористической операции под названием «Герои» в которой задействовано13.440 силовиков.