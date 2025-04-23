Сотрудники иммиграционной и таможенной службы США с января текущего года арестовали на 655% больше подозреваемых в терроризме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом 22 апреля сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на данные американского министерства внутренней безопасности.

Проводимые под руководством действующей администрации президента США Дональда Трампа рейды по выявлению преступников позволили задержать свыше 219 «известных или предполагаемых террористов». Среди них — гражданин Индии Харприт Сингх, который 27 января 2022 года незаконно пересек границу США из Мексики и вскоре был освобожден сотрудниками пограничной службы с назначением даты судебного разбирательства в будущем.

По данным американского ведомства, Сингх является одним из самых разыскиваемых лиц в своей родной стране. Помощница министра внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила NYT, что администрация бывшего президента США Джо Байдена виновата в том, что позволила Сингху свободно передвигаться по стране в течение более трех лет.