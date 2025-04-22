Украина, видимо, готова отказаться от 20% своей территории, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими. Об этом пишет американская газета The New York Post.

«Чиновник заявил, что Украина, по всей видимости, «готова отказаться от 20% своей территории», если это будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре», — говорится в сообщении издания.

Признание новых территорий России «де-факто», сообщил неназванный чиновник, означает, что Украина «не собирается отдать их навсегда».