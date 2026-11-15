Министерство обороны Японии разработает и представит новую концепцию применения искусственного интеллекта в сфере безопасности, включая национальные вооруженные силы. Об этом объявил глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми.

«Мы разработаем и представим новую концепцию, которая определит будущий облик использования ИИ в Минобороны и Силах самообороны», — приводит его слова телеканал TBS. По словам Коидзуми, концепция получила название Defense AI Vision и будет представлена уже в конце ноября 2026 года.

Два года назад Министерство обороны Японии уже разработало базовую политику по продвижению использования ИИ. Однако в октябре 2026 года в ходе прений в парламенте Коидзуми заявил, что намерен пересмотреть ее содержание с учетом результатов пересмотра основных документов в сфере национальной безопасности, который ведется в настоящее время.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право страны наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Почти сразу после избрания на должность премьер-министра Санаэ Такаити распорядилась начать очередной пересмотр стратегии нацбезопасности, а также других ключевых документов в области обороны. Ожидается, что пересмотр будет завершен до конца этого года. Местные СМИ сообщали, что вопросу применения технологий на основе ИИ, так же как и развитию беспилотных систем, в этих документах будет отведено важное место.