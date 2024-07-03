Министры обороны СНГ на заседании в Минске разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев.

«Важнейшим в содержании совместной работы министерств обороны государств СНГ очевидно станет разработка проекта концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года, которая должна обозначить четкие приоритеты и новые ориентиры взаимодействия наших стран на среднесрочную перспективу», — сказал он перед началом заседания Совета министров обороны СНГ.

Напомним, накануне министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отбыл с визитом в Беларусь для участия в военном параде и заседании Совета министров обороны СНГ.