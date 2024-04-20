США и Нигер приступят к разработке плана вывода американских военных из африканской страны, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на госдепартамент.

«Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн и первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл договорились, что обе страны начнут планировать вывод американских войск», — говорится в сообщении.

Данных о сроках вывода американских военных из Нигера пока нет. В ближайшие дни, как ожидается, начнутся переговоры между США и Нигером о дальнейших шагах в этом направлении.

Американские официальные лица сообщили AP, что США предприняли попытку согласовать обновлённый вариант военного соглашения с Нигером, который позволил бы американским военным там остаться, однако эти усилия провалились.

Кроме того, власти Нигера выступили против «присутствия каких-либо иностранных сил, включая США, в стране», и приняли решение прекратить партнерство с Вашингтоном в области безопасности.

При этом источники отметили, что Нигер и США продолжат сотрудничество в областях, представляющих общий интерес.

В конце марта глава МВД Нигера Мухаммед Тумба заявил, что США скоро передадут нигерским властям планы вывода американского контингента.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия — помощь в борьбе против экстремистов.