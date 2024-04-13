Тысячи людей поучаствовали в демонстрации в столице Нигера Ниамее с требованием немедленного вывода из страны войск США. Об этом сообщило AFP.

Участники акции собрались перед зданием парламента Нигера, отмечает оно. Среди них находились официальные лица, включая представителя правительства переходного периода полковника Амаду Абдрамана. Демонстранты несли флаги Нигера, Буркина-Фасо и России, передает агентство. Акция проводилась по инициативе коалиции Synergie, которая объединяет до десяти движений и ассоциаций, поддерживающих нынешние власти Нигера, передает ТАСС.

В минувшем месяце Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Объясняя свое решение, военные власти Нигера указали, что это соглашение было навязано стране и не отвечает интересам народа. Администрация США сообщила, что поддерживает контакты с руководством Нигера и продолжает обсуждать создавшуюся ситуацию. На конец 2023 года в Нигере находилось около 1,1 тыс. военных из США.

Летом 2023 года Нигер денонсировал военные соглашения с Францией и потребовал немедленного вывода всех французских сил с национальной территории. К концу года все находившиеся в Нигере военнослужащие Франции общей численностью более 1,5 тыс. покинули африканскую страну.