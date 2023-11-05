Многотысячная демонстрация в поддержку Палестины и против действий Израиля в секторе Газа, а также позиции американской администрации прошла в некоторых городах США, сообщают СМИ.

По данным CNN, судя по прямой трансляции, в Вашингтоне «толпы людей почти заполнили площадь Свободы, расположенную неподалеку от Белого дома».

В сообщении телеканала говорится, что акция протеста привлекла американцев из городов по всей стране, которые отправились в столицу на сотнях автобусов, предоставленных местными общественными группами и прогрессивными организациями.

Главным требованием демонстрантов стало немедленное прекращение огня в Газе, кроме того, протестующие также призвали к остановке военной помощи США Израилю и снятию блокады Газы.

Ряд выступающих напрямую обратились к президенту Джо Байдену, скандируя «Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде» и «Нет прекращения огня — нет и голосования», подразумевая предстоящие в 2024 году президентские выборы.

Организаторы считают, что эта акция стала» крупнейшей в поддержку Палестины в истории США».

Помимо Вашингтона демонстрации также прошли в Филадельфии и Нью-Йорке.