Порядка 7,5 тыс. человек приняли участие в Берлине в демонстрации под названием «Глобальный Юг сопротивляется». Как сообщили в местной полиции, среди участников акции были в основном пропалестинские демонстранты.

В призыве к протесту говорилось, что активисты хотят вместе положить конец «колониализму, расизму и превосходству белых». Акция началась в 14:00 у фонтана Нептуна в центре германской столицы. Демонстрация завершилась около 19:00 на Потсдамской площади. Манифестанты выкрикивали различные лозунги в поддержку Палестины, в частности, «Остановите геноцид» и «Германия финансирует, Израиль бомбит».