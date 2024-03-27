Глава МВД Нигера Мохамед Тумба заявил, что США скоро передадут нигерским властям планы вывода американского контингента из страны, сообщают западные СМИ. Он сказал об этом после встречи с с послом США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон.

Как сообщили в МВД Нигера, посол заявила министру, что Вашингтон принял к сведению решение новых властей прекратить действие военного соглашения с США, и добавила, что вскоре из США поступят предложения о том, как будет проходить вывод американских военнослужащих.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. В данный момент на территории Нигера находятся около тысячи военных из США. Они, в частности, контролируют базу беспилотников в центре страны. Декларированная цель такого военного присутствия — помощь в борьбе против экстремистов.