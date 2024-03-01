В Армении депутаты правящей парламентской фракции «Гражданский договор» обеспокоены присутствием пограничников ФСБ России в ереванском аэропорту Звартноц.

Как передает # со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь «Гражданский договор» Артур Ованнисян в ходе брифинга.

«Данный вопрос беспокоит как нас, так и общество. Внутри нашей партии идут обсуждения, решения пока нет», — заявил он.

Другой депутат из той же фракции — Владимир Варданян добавил, что «армянские силы должны охранять воздушные границы страны».

Отметим, что на днях спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц. Он сообщил, что вопрос целесообразности их нахождения в аэропорту обсуждается.