Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России из ереванского аэропорта «Звартноц». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Григорян заявил журналистам, что власти страны направили России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана. Он подчеркнул, что позиция армянского руководства заключается в том, что контроль в аэропорту должны осуществлять пограничные войска Армении. Секретарь Совбеза Армении заверил, что у страны есть все возможности для этого.