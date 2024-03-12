Россия получила письмо от властей Армении о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, по линии ведомств двух стран сейчас осуществляются контакты.

«Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться», — добавил Песков.

27 февраля спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что пограничники РФ должны покинуть столичную воздушную гавань, добавив, что страна сама защитит свои границы. В МИД РФ заявляли, что в подобных призывах в Москве видят недружественное поведение с армянской стороны.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погранслужба страны уведомила Россию о намерении охранять аэропорт в Ереване без содействия РФ. (gazeta.ru)