Требование Армении вывести российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване имеет символическое значение на фоне кризиса в отношениях двух стран, считает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. В беседе с НСН он объяснил этот шаг претензиями Армении к России в вопросе обеспечения безопасности республики.

Российские пограничники находились в Звартноце с самого начала независимости страны и по соглашению оставались рядом с внешней границей бывшего СССР, напомнил эксперт. По его словам, споры по этому вопросу обострились на фоне того, что армянские элиты винят российскую сторону в невыполнении гарантий обеспечения безопасности.

«РФ взяла эти обязательства, в частности, в 2020 году, когда еще существовала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Кроме того, в аэропорту существует база данных людей, пересекающих границу, к ней имеют доступ пограничники ФСБ РФ, что также вызывает определенные вопросы», — заявил он.

Что касается присутствия российских пограничников на южной границе Армении с Азербайджаном, то в этом случае ситуация обстоит иначе, и их вывод даже не обсуждается, отметил Искандарян.

«На армяно-азербайджанской границе пограничники РФ находятся недавно, после войны 2020 года, — объяснил политолог. — Случилось это ситуативно, никаких соглашений на этот счет не подписывалось. Дислоцируются они точечно. Кроме того, там нет пограничных переходов – люди не перемещаются».

Напомним, Армения направила России официальное письмо с требованием прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. (gazeta.ru)