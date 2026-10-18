Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть осторожнее в публичных заявлениях об американской поддержке. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы Meet the Press телеканала NBC News.

Поводом стали слова украинского лидера о причастности Вашингтона к замедлению работы Starlink на Украине. По его словам, ограничения затронули Starshield — военную версию спутникового интернета, которую ВСУ используют для управления дронами. Зеленский также утверждал, что Киев на время лишился доступа к американским разведданным.

«Президент [США Дональд] Трамп и госсекретарь [Марко] Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что выдвигать такое обвинение очень безрассудно», — сказал Бессент.

По его словам, со стороны Зеленского недопустимо высказывать не соответствующие действительности утверждения в такой категоричной форме.

При этом Бессент трижды ушел от прямого ответа на вопрос телеведущего о том, считают ли США Украину по-прежнему своим союзником: в итоге он ограничился фразой о том, что не является ни госсекретарем, ни президентом, чтобы делать такие заявления.

Министр финансов США напомнил, что Вашингтон поддерживает Киев по трем направлениям: делится разведданными, обеспечивает работу Starlink и позволяет странам НАТО закупать американское оружие для передачи Украине. При этом он упрекнул Европу в недостаточной помощи, отметив, что у европейских членов альянса есть комплексы Patriot, но они не спешат ими делиться.