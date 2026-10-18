В индийском городе Гвалиор 15 человек погибли, 33 пострадали в результате наезда грузовика на паломников около храма. Об этом 18 октября сообщила газета India Today.

«По меньшей мере 15 человек погибли и 33 получили ранения после того, как грузовик, груженный рисом, прорвал полицейские заграждения и въехал в толпу паломников, направлявшихся в храм Шитла Мата в Гвалиоре», — говорится в материале.

По информации издания, водитель грузовика потерял контроль над автомобилем, после чего машина на высокой скорости поехала вниз по склону и врезалась в стену и ворота храма. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили незначительные травмы.