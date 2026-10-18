Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook обвинил бывшего премьер-министра Виктора Орбана в подготовке государственного переворота и пригрозил ему за это уголовным преследованием.

По словам премьера, заявление Орбана о вооруженном восстании инасильственном изменении конституционного строя являются одним из наиболее тяжких преступлений против государства.

Мадьяр напомнил, что по Уголовному кодексу Венгрии за подобные действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока.

До этого сообщалось, что против Виктора Орбана могут возбудить уголовное дело. Поводом может стать его возможная причастность к планированию задержания инкассаторов «Ощадбанка», которые в марте перевозили валюту и золото в Украину.

В материале говорится, что 6 марта Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии задержало семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Среди них был бывший генерал украинских спецслужб. Он отвечал за перевозку из Австрии $40 млн, €35 млн и девяти килограммов золота. В тот же день задержанных депортировали на Украину.